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"غزالة".. 20 صورة لزوجة محمد عواد وجمهورها يعلق

04:10 ص السبت 02 أغسطس 2025
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القاهرة - مصراوي:

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي أظهرت فيها إطلالتها الأنيقة.

كما أرفقت حنين على الصور بإيموجي العين الزرقاء، تعبيرا عن خوفها من الحسد.

ويذكر أن محمد عواد انضم إلى صفوف الزمالك في يوليو 2019، قادما من الإسماعيلي، بعدما بدأ مسيرته الكروية في ناشئي الإسماعيلي، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى المصري البورسعيدي عام 2015، تلاه إعارة أخرى إلى الوحدة السعودي في 2018، قبل أن يثبت أقدامه مع الزمالك بشكل نهائي.

وخلال مسيرته مع الزمالك، خاض الحارس البالغ من العمر 33 عاما 135 مباراة، استقبل خلالها 110 أهداف، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 62 لقاء.

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