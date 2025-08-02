10 صور لضحية حفل محمد رمضان بقميص الأهلي وجدارية محمد صلاح

كتب - يوسف محمد:

شهد حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي أمس الجمعة، واقعة مؤسفة بعد إنفجار كبير نشب خلال الحفل، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 6 آخرين.

وكان محمد رمضان، أعلن بعد دقائق قليلة من الانفجار، أن الحادث هى محاولة اغتيال مكتملة الأركان، قبل أن يتراجع بعد ذلك ويؤكد أن الانفجار لم يكن نتيجة قنبلة، إنما جاء بسبب انفجار أسطوانة غاز خاصة بالألعاب النارية "فاير وركس".

وتسبب الحادث في وفاة شاب، يدعى حسام حسن عبد القوي 23 عاما، الذي توفى إثر تعرضه لتوقف في القلب، تم إجراء عمليات إنعاش قلبي رئوي ولكنها لم تنجح.

ويشير الحساب الرسمي للراحل حسام حسن عبد القوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه كان شخص محب للرياضة بشكل كبير وبصفة خاصة لكرة القدم، هو ما يظهر من خلال منشوراته.

وفي أبريل من العام الماضي، نشر عبد القوي مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، خلال تواجده في ستاد القاهرة مرتديا قميص الأهلي، خلال مباراة الفريق أمام مازيمبي في نصف نهائي دوري الأبطال، وعلق: "الأهلي إلى النهائي".

كما أن الراحل، كان قد أظهر حبه لنجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" هو يتواجد أمام جدارية رسم عليها صورة صلاح.

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