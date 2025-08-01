محمد مجدى أفشة يهنئ صالح جمعة بهذه المناسبة

هنأ نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدى أفشة زميله السابق بالفريق صالح جمعة، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر أفشة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة صالح جمعة وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد يا أخويا".

وكان صالح جمعة لاعبًا في صفوف النادي الأهلي لفترة ليست قليلة، خلال الفترة من يوليو 2015 حتى مارس من عام 2020.

وفي المقابل، انضم محمد مجدى أفشة إلى المارد الأحمر في يوليو من عام 2019، قادما من فريق بيراميدز.

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