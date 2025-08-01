مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

بيراميدز

1 0
18:00

أسوان

مباريات ودية -أندية

الأهلي

2 1
21:00

بتروجيت

مباريات ودية -أندية

السد القطري

0 0
20:00

الاتفـــــاق

جميع المباريات

إعلان

محمد مجدى أفشة يهنئ صالح جمعة بهذه المناسبة

08:07 م الجمعة 01 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد مجدي أفشة
  • عرض 7 صورة
    حمدي فتحي وأفشة من مران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    أشرف بن شرقي وأفشة
  • عرض 7 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 7 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 7 صورة
    صالح جمعة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

هنأ نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدى أفشة زميله السابق بالفريق صالح جمعة، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر أفشة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة صالح جمعة وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد يا أخويا".

وكان صالح جمعة لاعبًا في صفوف النادي الأهلي لفترة ليست قليلة، خلال الفترة من يوليو 2015 حتى مارس من عام 2020.

وفي المقابل، انضم محمد مجدى أفشة إلى المارد الأحمر في يوليو من عام 2019، قادما من فريق بيراميدز.

أقرأ أيضًا:

قرار مفاجيء من إدارة ليفربول في صفقة إيزاك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد مجدي أفشة صالح جمعة النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة