"قصص متفوتكش".. تفاصيل أزمة إبراهيم شيكا ووفاء عامر.. وحُب صلاح للشطرنج

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث أعلن نادي ليفربول القمصان الجديدة للفريق، بينما كشف محامي زوجة إبراهيم شيكا تفاصيل أزمة وفاء عامر.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف تفاصيل أزمة وفاء عامر وحقيقة تشريح الجثة وخلاف الميراث وصورة جانب جثته

في أول حديث مفصل له، كشف المستشار جلال صوابي، محامي هبة التركي زوجة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، كواليس ما وصفه بـ"الحملة الممنهجة" التي طالت موكلته عقب وفاة زوجها، بشأن المتاجرة بمرضه أو وجود شبهات حول الاتجار في الأعضاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حصول الأهلي على الاستغناء.. عدلان يكشف لمصراوي كواليس فشل انتقاله إلى الزمالك قبل عام

كشف عمر عدلان لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، كواليس فشل انضمامه إلى الزمالك قبل عام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مجال قذر".. لاعب الزمالك الأسبق يثير الجدل بهذا المنشور

أثار أحمد سمير اللاعب السابق لنادي الزمالك، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمنشور خلال الساعات الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كارلسن يريد مواجهته.. قصة حب صلاح ولعبة الشطرنج (فيديو)

حصل محمد صلاح على هدية خاصة من أحد المشجعين الحاضرين بمباراة ليفربول ويوكوهاما التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، ضمن الجولة التحضيرية للريدز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بـ3 ملايين جنيه إسترليني.. 7 صور لساعات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

يمتلك أيقونة كرة القدم الأرجنتيني لونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، مجموعة من الساعات ذات الإصدار المحدود، تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه إسترليني، بما في ذلك ساعة باربي الوردية الزاهية وساعة رولكس التي تبلغ قيمتها 505 آلاف جنيه إسترليني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

8 لاعبين مغاربة في صفوف ثلاثي قمة الدوري المصري الموسم الجديد

يفصلنا 8 أيام على انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، ويشهد الموسم الجديد وجود 8 لاعبين مغاربة في صفوف ثلاثي القمة، الأهلي والزمالك وبيراميدز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تعاقدنا مع لاعبين صغار للتوفير".. عطية السيد يكشف لمصراوي خطته القادمة مع الترسانة في الموسم الجديد

أكد الدكتور عطية السيد المدير الفني لنادي الترسانة، أن مشروع الجهاز الفني يهدف إلى الصعود للدوري الممتاز خلال عامين، ولكنه سوف يبذل قصارى جهده لتحقيق حلم صعود "الشواكيش" من الموسم الأول، وسوف يقاتل لآخر نفس لأجل الصعود.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تحميل".. إمام عاشور ينشر صورة من داخل الجيم

واصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التأهيلية للتخلص من الإصابة، التي يعاني منها اللاعب في عظمة الترقوة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

زوجة أكرم توفيق الثانية تثير الجدل بـ "ستوري" عن السحر

أثارت زوجة أكرم توفيق الثانية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها منشوراً غامضاً عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" تحدثت فيه عن السحر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بحضور الأساطير.. صلاح يقود الحملة الدعائية لقميص ليفربول

أعلن نادي ليفربول عن طاقمه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد 2025/26، حيث ظل اللون الأحمر أساسيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا