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بكلمات مؤثرة.. محمد صلاح يودع لويس دياز بعد رحيله

11:44 ص الجمعة 01 أغسطس 2025

صلاح وجوتا ولويس دياز

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كتب - محمد القرش:

حرص محمد صلاح على توديع زميله لويس دياز الذي انضم إلى بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر صلاح عددا من الصور التي تجمعه مع دياز، وكتب: "لقد تركت طاقتك وعزيمتك وشغفك في الملعب بصمةً لن تُنسى. لقد كنا محظوظين حقًا بوجودك في ليفربول، وكان شرفًا لنا أن نشارككم جزءًا من رحلتكم وقصة نجاحكم".

وأضاف: "كزميل في الفريق، كنتَ أكثر من جدير بالثقة، كنتَ مصدر إلهام. وكصديق، كنتَ أكثر من ذلك".

وواصل: "لقد رأينا جميعًا القوة التي تطلبها الأمر للصمود في الأوقات الصعبة خارج الملعب، ما مررتَ به كان سيُحطمك أكثر، لكنك عدتَ قويًا وبذلتَ قصارى جهدك من أجل النادي، هذا النوع من الصمود يُمثل قدوة للآخرين، ولا يستحق سوى الاحترام".

وأتم الجناح المصري: "أتمنى لك كل التوفيق في قادم الأيام يا لوتشو، استمر في جعل شعبك فخوراً".

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