كارلسن يريد مواجهته.. قصة حب صلاح ولعبة الشطرنج (فيديو)

كتب - محمد القرش:

حصل محمد صلاح على هدية خاصة من أحد المشجعين الحاضرين بمباراة ليفربول ويوكوهاما التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، ضمن الجولة التحضيرية للريدز.

وبعد المباراة، التقطت الكاميرات النجم المصري وهو يمسك بطاولة شطرنج تسلمها من أحد المشجعين الحاضرين.

ولم يخار المشجع تلك الهدية بشكل عشوائي، لكنه يعلم أن لعبة الشطرنج هي الأقرب لقلب صلاح بعد كرة القدم.

قصة عشق صلاح للشطرنج

اعترف صلاح أنه "مدمن" شطرنج، عندما صرح لقناة سكاي سبورتس عام 2023، حيث صُنف بالمركز 1400 على موقع Chess.com الخاص باللعبة على الإنترنت.

وقال صلاح عن احترافيته للشطرنج: "لست كارلسن، لكنني جيد، لا أحد لديه فرصة للفوز على ماغنوس، لكن اتمنى أن نلعب يومًا ما".

وأضاف المصري عن كارلسن: "أحبه كثيرًا، أحب أسلوب لعبه، إنه أفضل لاعب في الشطرنج على الإطلاق".

وعندما سُئل عما إذا كان لعب الشطرنج قد يساعدك في أن تصبح لاعب كرة قدم أفضل، قال صلاح: "أعتقد ذلك، إنها تُبعد ذهنك عن كرة القدم، أحب مشاهدتها، وأحب لعبها".

كما صرّح كارلسن في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" العام الماضي عن صلاح: "التطور في مسيرته مع ليفربول كان مُلفتًا للغاية، من سرعة بديهية عند وصوله إلى هذا المستوى، إلى ذكاء مُذهل في جريه وتمريراته وكل ما يفعله في الملعب".

وكرر النرويجي، الذي التقى في السابق بعدد من نجوم كرة القدم، مثل كريستيان بوليسيتش، وترينت ألكسندر أرنولد، وبيب جوارديولا، وإيرلينج هالاند، ومارتن أوديجارد، رغبته في إضافة نجم آخر إلى قائمته.

وأتم أسطورة الشطرنج: "بصراحة، أتمنى مقابلة مو والتحدث عن الشطرنج وكرة القدم، لا أحتاج إلى كاميرات أو ما شابه، حيث يبدو شخصًا رائعًا".