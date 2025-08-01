أبرز 7 معلومات عن سيارة محمد مجدى أفشة

القاهرة - مصراوي

ظهر محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي، خلال تواجده داخل معرض لبيع السيارات، وقم بإلتقاط صورة أمام أحد السيارات المتواجدة بالمعرض.

وقام صاحب معرض السيارات الذي تواجد به نجم الأهلي، على نشر الصورة التي ألتقاطها أفشة داخل المعرض، وانتشرت بشكل كبير في الساعات الماضية.

ويذكر أن محمد مجدي قفشة سبق له شراء سيارة فاخرة من أحد معارض السيارات، وكانت من طراز بورش كايين موديل 2024، وكان سعرها يتراوح آنذاك ما بين 5 إلى 7 ملايين جنيه.

وتعد سيارة بورش كايين من فئة سيارات الكروس أوفر SUV الفاخرة متوسطة الحجم، وهي ألمانية المنشأ، وتصنع بالكامل في سلوفاكيا داخل مصنع تابع لشركة فولكس فاجن. وقد بدأ إنتاجها لأول مرة في الخارج عام 2003.

تطرح السيارة في السوق المصري بثلاثة خيارات من المحركات:

الخيار الأول: محرك سداسي الأسطوانات (V6) بسعة 3.0 لتر مزود بشاحن توربيني، ويتوفر في الفئات القياسية.

الخيار الثاني: محرك ثماني الأسطوانات (V8) بسعة 4.0 لتر تيربو، ويُستخدم في فئات Cayenne S.

الخيار الثالث والأخير: محرك V8 بسعة 4.0 لتر تيربو بقوة تصل إلى 659 حصانًا، ويُستخدم في فئة Turbo GT.

وسبق أن تعرض قفشة لحادثة نصب، بعد أن دفع مبلغ 13 مليون جنيه لأحد رجال الأعمال في منطقة التجمع الخامس مقابل استيراد سيارة فارهة، إلا أن الأخير استولى على الأموال، ما دفع نجم الأهلي لتحرير محضر رسمي بالواقعة.