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"محدش في المجال له أمان".. لاعب الزمالك السابق يثير الجدل بمنشور قوي عن الوسط الرياضي

06:14 ص الجمعة 01 أغسطس 2025
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    أحمد سمير لاعب طلائع الجيش
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    أحمد سمير لاعب طلائع الجيش
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    أحمد سمير لاعب طلائع الجيش
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كتب - يوسف محمد:

أثار أحمد سمير لاعب نادي الزمالك وطلائع السابق، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، عن طريق منشور له عبر حسابه على "إنستجرام".

وكتب سمير عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "مفيش حد في المجال ده لي أمان".

وكان سمير صاحب الـ 30 عاما، رحل عن فريق طلائع الجيش في يناير من العام الجاري 2025، لم ينضم إلى أي ناد حتى الآن.

ويذكر أن سمير سبق له اللعب في العديد من الأندية المصرية، على رأسهم نادي الزمالك الذي لعب في صفوفه خلال الفترة من يناير 2014 حتى سبتمبر 2017، ولكنه خاض بينهم أكثر من رحلة إعارة، قبل أن يرحل بشكل نهائي عن الفريق في 2017 إلى نادي وادي دجلة.

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