القاهرة - مصراوي

نشرت صابرين الحضري زوجة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق مجموعة من الصور لهما عبر موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت صابرين وهي برفقة زوجها في العالمين الجديدة، وهم يرتدون طقم أبيض متشابه لبعضهم.

وعلق عصام الحضري على منشور زوجته قائلا: ما شاء الله ربنا يخليكي ليا ولا يحرمني منك يا رب يا قلبي يا حياتي.

ومع الذكر يشغل عصام الحضري حاليا منصب مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر للمحليين، فيما يتولى حلمي طولان منصب المدير الفني للمنتخب.