كتب - يوسف محمد:

تصدر حسن شحاتة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، المدير الفني التاريخي للفراعنة، المشهد الرياضي خلال الأيام الماضية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها المستشفى وخضع لعملية جراحية.

وشغلت الأزمة الصحية التي تعرض لها حسن شحاتة الرأي العام في مصر بشكل كبير، خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل الجماهيرية والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أسطورة كرة القدم المصرية "المعلم" حسن شحاتة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة، والاهتمام الطبي للكابتن حسن شحاتة على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به.

أبرز المعلومات عن عائلة حسن شحاتة

وتعد عائلة المعلم حسن شحاتة من أشهر العائلات الرياضية في مصر، خاصة في ظل النجاح والتاريخ الكبيرة الذي كتبه شحاتة، سواء كلاعب أو كمدرب.

وبخلاف التاريخ الرياضي الكبير الذي يمتلكه شحاتة وجعله على رأس أبرز الرياضيين في تاريخ مصر، فإننا نجد أنه يمتلك ولدين، هما كريم وإسلام، وكلاهما عملا في مجال كرة القدم.

وسبق لكريم حسن شحاتة، خوض العديد من التجارب في كرة القدم، حيث لعب في صفوف فريقي الزمالك والمقاولون العرب، لكنه اعتزل كرة القدم في عمر 26 عاما، بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

وفي عام 2005 وفور اعتزال كرة القدم، تواجد كريم شحاتة كأحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن، قبل أن يتجه بعد ذلك إلى المجال الإعلامي، الذي يعمل به إلى الآن، حيث يعمل حاليا كمقدم برامج رياضية.

ومن جانبه يحرص إسلام حسن شحاتة الأبن الآخر للمدرب التاريخي للمنتخب الوطني، على الابتعاد بشكل كبير عن الجانب الإعلامي، إلا أنه لم يبتعد عن كرة القدم، حيث سبق له العمل رفقة والده في الجهاز الفني للمقاولون العرب عام 2015.

وزوجة حسن شحاتة تدعى هدى رياض، وهى شقيقة الفنانة والممثلة المصرية عايدة رياض ولكنها تحرص دائما أن تكون بعيدة عن الأضواء بشكل كبير.

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