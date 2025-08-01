"تحميل".. إمام عاشور ينشر صورة من داخل الجيم

كتب - يوسف محمد:

واصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التأهيلية للتخلص من الإصابة، التي يعاني منها اللاعب في عظمة الترقوة.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل صالة الجيم، علق عليها: "تحميل"، في إشارة إلى اقتراب عودته للملاعب.

وكان إمام عاشور تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، خلال مشاركته مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أن المارد الأحمر، كان قد ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات دون تحقيق أي فوز، بعدما احتل المركز الرابع في المجموعة الأولى بالبطولة.

وغاب عاشور عن معسكر النادي الأهلي في تونس، الذي أقيم خلال الفترة من 18 يوليو الماضي حتى 26 من الشهر ذاته، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

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