كتب - يوسف محمد:

احتفت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني، بتكريمها من محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسنين، خلال احتفالية العيد القومي لمحافظة الاسكندرية.

ونشرت الشربينى صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من الحفل رفقة العداءة المصرية بسنت حميدة، التي تم تكريمها هى الآخرى خلال الحفل.

وفي المقابل نشرت حميدة، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من الحفل وعلقت: "تشرفت أمس بتكريمي من السيد الفريق /أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، في احتفالية العيد القومي لمحافظة الإسكندرية بقلعة قايتباي".

وأضافت: "مع وجود أسطورة الإسكواش البطلة نور الشربيني وكوكبة كبيرة من رموز الإسكندريه العظماء".

وتعد نور الشربيني أحد أبرز لاعبات الإسكواش في تاريخ مصر، كما أنها تحظى بمكانة عالمية كبيرة، خاصة وأنها نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات طوال مسيرتها حتى الآن، بالإضافة إلى سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش لفترات طويلة.

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