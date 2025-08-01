20 صورة من عقد قران حسام عبد المجيد بحضور نجم الزمالك

احتفل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر حسام عبد المجيد، أمس الخميس الموافق 31 يوليو الماضي بعقد قرانه، في حفل عائلي.

وحرص الظهير الأيسر بنادي الزمالك أحمد فتوح، على التواجد في عقد قران زميله بالفريق حسام عبد المجيد، حيث نشر فتوح صورة له رفقة عبد المجيد وكتب: "أخويا وحبيبي ألف مبروك".

وغاب الثنائي حسام عبد المجيد وأحمد فتوح عن مباراة الفارس الأبيض الودية أمس، أمام فريق غزل المحلة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد 2025-2026.

وجاء عقد قران فتوح، في ظل استعدادات الزمالك القوية خلال الفترة الحالية للموسم الجديد 2025-2026، المقرر انطلاقه بعد أيام قليلة من الآن.

ويستهل الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري، خلال الموسم المقبل 2025-2026، بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 8 أغسطس الجاري.

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