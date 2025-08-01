مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
18:00

بروكسي

مباريات ودية -أندية

فيردر بريمن

- -
15:00

هوفنهايم

مباريات ودية -أندية

أهلي جدة

- -
11:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

20 صورة من عقد قران حسام عبد المجيد بحضور نجم الزمالك

01:28 ص الجمعة 01 أغسطس 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد الجيد (7) (1)
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد الجيد (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد الجيد (8) (1)
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد الجيد (1) (1)
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد الجيد (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد الجيد (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد الجيد (3) (1)
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد الجيد (2) (1)
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 19 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

احتفل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر حسام عبد المجيد، أمس الخميس الموافق 31 يوليو الماضي بعقد قرانه، في حفل عائلي.

وحرص الظهير الأيسر بنادي الزمالك أحمد فتوح، على التواجد في عقد قران زميله بالفريق حسام عبد المجيد، حيث نشر فتوح صورة له رفقة عبد المجيد وكتب: "أخويا وحبيبي ألف مبروك".

وغاب الثنائي حسام عبد المجيد وأحمد فتوح عن مباراة الفارس الأبيض الودية أمس، أمام فريق غزل المحلة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد 2025-2026.

وجاء عقد قران فتوح، في ظل استعدادات الزمالك القوية خلال الفترة الحالية للموسم الجديد 2025-2026، المقرر انطلاقه بعد أيام قليلة من الآن.

ويستهل الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري، خلال الموسم المقبل 2025-2026، بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 8 أغسطس الجاري.

أقرأ أيضًا:

في بيان رسمي.. وكيل مارسيل كولر يعلن انتهاء أزمة مستحقاته مع الأهلي

وكيل جودوين شيكا يكشف حقيقة رحيله عن موردن سبورت

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام عبد المجيد نادي الزمالك عقد قران حسام عبد المجيد آخر أخبار نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان