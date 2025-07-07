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الصور الأولى لحارس الأهلي السابق في مران ناديه الجديد

02:32 م الإثنين 07 يوليه 2025
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    حمزة علاء مع عائلته في البرتغال
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    حمزة علاء فيس الطائة المتجهة إلى البرتغال (2)
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    حمزة علاء يوقع عقود انضمامه لنادي بورتيمونينسي (2)
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    حمزة علاء من المران الأول مع فريق بورتيمونينسي (4)
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    حمزة علاء من المران الأول مع فريق بورتيمونينسي (5)
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    حمزة علاء من المران الأول مع فريق بورتيمونينسي (3)
  • عرض 10 صورة
    حمزة علاء فيس الطائة المتجهة إلى البرتغال (1)
  • عرض 10 صورة
    حمزة علاء من المران الأول مع فريق بورتيمونينسي (2)
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كتب - محمد القرش:

خاض حمزة علاء الحارس السابق لنادي الأهلي، مرانه الأول مع نادي بورتيمونينسي البرتغالي أمس الأحد.

ونشر حمزة عدد من الصور التي أظهرت مشاركته في التدريبات الجماعية وتوقيعه العقود، بجانب صور مع عائلته بالبرتغال.

وعلق حمزة على الصور: "ممتن لهذا الأسبوع، ومستعد للأسبوع القادم".

وانتقل حارس المرمى صاحب الـ 24 عاما إلى الدوري البرتغالي الدرجة الثانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انتهاء عقده مع الأهلي.

ويعد حمزة من ناشئي النادي الأهلي، حيث تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بموسم 2019/2020.

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حمزة علاء
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