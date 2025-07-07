شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث أثارت بلوجر مغربية الجدل بنشر صور لها مع لاعب محمد النني ليتبين زواجهما منذ أن انضم للجزيرة الإماراتي.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

صور بوجه مخفي أثارت الجدل.. حقيقة زواج النني من بلوجر مغربية

أثارت البلوجر المغربية حنان الجدل بصور نشرتها رفقة شخص ظللت جزء من وجهه، يُشبه المحترف المصري بصفوف الجزيرة الإماراتي محمد النني عبر حسابها على منصة انستجرام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"في مباراة الأهلي".. أول ظهور لمحمد النني مع زوجته الثانية (فيديو)

أثارت بلوجر مغربية تُدعى حنان، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث نشرت صور رفقة شخص ظللت جزء من وجهه، يُشبه اللاعب المصري محمد النني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مات معه".. أبرز المعلومات عن شقيق ديوجو جوتا

تلقت أسرة كرة القدم حول العالم يوم الخميس الماضي الموافق 3 يوليو الجاري، خبرا صادما بوفاة نجم ليفربول الإنجليزي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حب حياتي".. 3 صور رومانسية لياسر إبراهيم وزوجته في المصيف

نشرت أسماء ياسر، زوجة لاعب النادي الأهلي ياسر إبراهيم، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا تجمعها بزوجها خلال عطلتهم الصيفية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ابنته وزوجته".. القصة الكاملة لأسباب حبس إبراهيم سعيد ورسالته من داخل السجن

يمر إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، بعدما تم إلقاء القبض عليه في شهر مارس الماضي، بسبب قضايا النفقة لصالح طليقته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد زواجه للمرة الثانية.. أبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الأولى (صور)

يتساءل جماهير ومتابعي كرة القدم، عن مصير آمال الحناوي زوجة محمد النني نجم آرسنال ومنتخب مصر الأسبق، والجزيرة الإماراتي الحالي، خاصة بعد انتشار صور له رفقة زوجته الثانية "البلوجر حنان".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول رد فعل من زوجة محمد النني الثانية بعد انتشار خبر زواجهما

في تصرف مفاجئ، قامت البلوجر المغربية حنان الزوجة الثانية لنجم منتخب مصر محمد النني، بتغيير خاصية الحساب الخاص بها وجعلته حساب خاص، عقب انتشار خبر زواجها من نجم منتخب مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل جوتا.. 4 أندية تقرر حجب رقم قميص لاعبها

استجاب نادي ليفربول لمطالب مشجعي الفريق، بمنع أي لاعب ارتداء القميص رقم 20 العائد لديوجو جوتا، تخليدا لذكراه مع الريدز عبر التاريخ.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بلوجر وتمتلك ماركة تجارية.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد النني

تصدر محمد النني نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر زواجه للمرة الثانية من سيدة مغربية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"قلب وتاج".. إمام عاشور وزوجته في المصيف (صور)

نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا