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بعد أنباء رحيله.. وسام أبو علي يحير الجمهور بهذه الصورة

04:12 ص الإثنين 07 يوليو 2025
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القاهرة - مصراوي

نشر وسام أبوعلي مهاجم نادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له بقميص النادي الأهلي.

وظهر أبوعلي في خاصية "الستوري" وهو يرتدي قميص الأهلي خلال إحدى المباريات، وذلك بالتزامن مع تداول أنباء عن رحيله المحتمل عن صفوف الفريق، وهو ما يحير الجمهور، ببقائه أو رحيله.

وكان وسام أبوعلي قد شارك مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ورغم تألقه اللافت في مباريات البطولة، إلا أن الفريق ودع المنافسات مبكرًا من دور المجموعات.

وسجل أبوعلي "هاتريك" في مباراة الأهلي الأخيرة أمام بورتو في البطولة، ورغم خروج الفريق، لا يزال يتفوق أبوعلي في قائمة الهدافين، وتفوق عليه أربعة لاعبين فقط، حيث سجل كل منهم أربعة أهداف، متفوقين عليه بفارق هدف واحد، بعدما سجل ثلاثة أهداف في مباراة بورتو.

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