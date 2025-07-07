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"حب حياتي".. 3 صور رومانسية لياسر إبراهيم وزوجته في المصيف

02:08 ص الإثنين 07 يوليو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ياسر إبراهيم وزجته
  • عرض 3 صورة
    زوجة ياسر إبراهيم نجم الأهلي
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القاهرة - مصراوي

نشرت أسماء ياسر، زوجة لاعب النادي الأهلي ياسر إبراهيم، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا تجمعها بزوجها خلال عطلتهم الصيفية.

وظهرت أسماء في إحدى الصور بجانب ياسر إبراهيم، حيث يستمتعون بإجازتهم الصيفية، بعد انتهاء ياسر إبراهيم موسم كروي شاق.

وعلقت على الصور قائلة: "أنت حب حياتي".

يذكر أن ياسر إبراهيم شارك مؤخرًا مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الفريق ودع البطولة مبكرًا من دور المجموعات.

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