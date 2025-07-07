3 صور لإمام عاشور مع ابنته في المصيف

القاهرة – مصراوي

نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، صورة تجمعه بابنته عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويقضي عاشور إجازته الصيفية برفقة عائلته وأصدقائه، عقب انتهاء موسم كروي شاق.

وكان اللاعب قد شارك مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الفريق خرج من دور المجموعات.

ولم يحالف الحظ إمام عاشور، إذ تعرض لكسر في عظمة الترقوة خلال أولى مبارياته في البطولة، ما اضطره للغياب عن باقي اللقاءات.