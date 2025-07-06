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"في مباراة الأهلي".. أول ظهور لمحمد النني مع زوجته الثانية (فيديو)

09:08 م الأحد 06 يوليو 2025
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    النني وزوجته الثانية
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كتب - محمد القرش:

أثارت بلوجر مغربية تُدعى حنان، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث نشرت صور رفقة شخص ظللت جزء من وجهه، يُشبه اللاعب المصري محمد النني.

وحاول "مصراوي" التحقق من القصة وما إذا كان الشخص المعني هو النني، حيث تأكد تواجدهما معا في عدد من المرات بمكان واحد خلال نفس الفترة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه النني بصحبة زوجته الثانية "البلوجر حنان" خلال تواجدهما في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري 2024، والذي أقيم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وقال مصدر مقرب من النني في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن اللاعب متزوج من السيدة المغربية بعد تعرفه عليها في دولة الإمارات، ويتجنب نشر صوره معها احتراما لزوجته الأولى.

وانضم النني لنادي الجزيرة الإماراتي في موسم 2024/25 قادما من أرسنال، في صفقة انتقال حر.

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