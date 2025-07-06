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"الشوارع لن تنساك".. حساب كأس العالم يودع شيكابالا

07:45 م الأحد 06 يوليه 2025
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    شيكابالا
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    خطوبة شيكابالا
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    شيكابالا مع منتخب مصر (3)
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    شيكابالا
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    شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    محمود شيكابالا
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    شيكابالا
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    شيكابالا
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    محمود شيكابالا
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كتب - محمد القرش:

ودّع الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية، محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ونشر الحساب الرسمي لكأس العالم عبر منصة "إكس" صورة لشيكابالا معلقا الحذاء حول رقبته، وأمامه 4 لاعبين عرب قدامى بينهم حسام غالي خط وسط الأهلي السابق.

وكتب الحساب على الصورة: "الشوارع لن تنسى محمود عبد الرازق شيكابالا، مع رمز تعبيري (قلب أبيض).

وجاء ذلك، بعد إعلان شيكابالا إعتزاله كرة القدم في عمر الـ39 عاما مع نادي الزمالك.

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