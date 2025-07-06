صور بوجه مخفي أثارت الجدل.. حقيقة زواج النني من بلوجر مغربية

أثارت البلوجر المغربية حنان الجدل بصور نشرتها رفقة شخص ظللت جزء من وجهه، يُشبه المحترف المصري بصفوف الجزيرة الإماراتي محمد النني عبر حسابها على منصة انستجرام.

وأشعلت الصور حالة من الجدل بين عشاق النجم المصري، الذين تساءلوا عن صحتها وإذا ما كان تزوج البلوجر المغربية، وهو ما سعى مصراوي للتحقق منه.

بدأت حنان في نشر الصور مع "شبيه النني"، في أبريل الماضي، بنشر صورة لهما منتجة بالذكاء الصناعي، وأرفقتها بتعليق تعلن خلالها زواجها من الشخص ذاته: "ممتنة وبشدة لرجل أحبني وقبلني كما أنا بعيوبي قبل ميزاتي، بجنوني قبل عقلي، بزلاتي قبل رزانتي، ممتنة لمن علمني أبجديات الحياة وكأنني قبله لم أولد ممتنة لكل نفس وكل همسة منه أخبرتني أنني مختلفة بامتياز ومقدرة بإسراف شكرًا حبيبي شكرًا زوجي الغالي".

وعلى الصورة، هنأها عشرات من متابعيها ووجهوا التهنئة لمحمد النني بالاسم.

وفي مطلع شهر يونيو الماضي، نشرت صور لها مع "شبيه النني" وأخفت ملامح وجهه، مُذيلة إياها بتعليق: "اللهم اكفنا شر الناس ومكرهم، وحسدهم، وغيرتهم، وكيدهم، وخبثهم، وأذاهم يا رب".

وقبل قرابة أسبوعين، نشرت صورة جديدة في المغرب مُذيلة إياها بتعليق: "بكل غرور وتملك.. أنت حُبك بس لايق علي ولي".

ومؤخرا نشرت صورة تظهر معه وهو يضع يديه على بطنها في إشارة لحملها، مُذيلة الصورة بتعليق: "الحب اهتمام احتواء خوف. الحب ألا تخذلني، الحب ألا تؤذيني لا تبكيني".

وفتحت الصورة الأخيرة، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل وسط تساؤلات عما إذا كان اللاعب المصري الشهير محمد النني هو زوج البلوجر المغربية، التي تعمدت عدم كتابة اسمه أبدا على صورها.

3 قرائن

ومع تصاعد الجدل، حاول مصراوي التحقق من القصة وما إذا كان الشخص المعني هو النني. وكشف تحليل حسابات النني والبلوجر المغربية، أنهما لا يتابعان بعضهما البعض. لكن الوضع كان مختلفا لشقيقتي النني حبيبة وشروق، فهما يتابعان حساب حنان، التي تمتلك 31.8 ألف متابع على منصة انستجرام، وهي تتابع حساباتهما.

القرينة الثالثة.. الأماكن

وبالتحليل الأعمق للحسابين، ومقارنة أماكن تواجدهما، اتضح أنهما تواجدا في نفس الأماكن في نفس الوقت، فكانا في الغردقة في أول أسبوع من يونيو.

وقبلها كانا في نفس المدينة في المحلة الكبرى، وفق الصور التي نشرتها والأخبار المنشورة عن النني الذي تواجد ببلدته في العيد ونحر أضحية.

كما تنشر البلوجر المغربية صورًا ومقاطع فيديو من دول يتردد عليها النني أيضًا مثل الإمارات، مصر وبريطانيا. وتتواجد بملاعب لمباريات كرة القدم في أبوظبي.

وكذلك نشر محمد النني مؤخرًا صورًا عبر حسابه بمنصة انستجرام لاستمتاعه بإجازته الصيفية دون أن يحدد الوجهة ولكن متابعيه من المغرب تعرفوا على الأماكن بالتعليق بالترحيب به في المغرب.

القرينة الثالثة.. الملابس

وفي قرينة ثالثة، نشر النني صورا لنفسه وهو يرتدي نفس الزي الذي ظهر به "الشخص صاحب الوجه المخفي" في الصور التي نشرتها حنان.

مقرب يؤكد

وفي تصريحات خاصة لموقع مصراوي، قال مصدر مقرب من محمد النني اليوم الأحد، إن النني بالفعل متزوج من السيدة المغربية بعدما تعرف عليها في دولة الإمارات ولكنه لا يشارك الصور لهما احتراماً لزوجته الأولى التي مازالت على عصمته.