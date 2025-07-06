كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

5 صور لإمام عاشور من حفلة عمرو دياب

06:37 ص الأحد 06 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور في حفل عمرو دياب (1)
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور في حفل عمرو دياب (5)
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور في حفل عمرو دياب (3)
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور في حفل عمرو دياب (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفلة الفنان عمرو دياب.

وظهر إمام عاشور في خاصية "الستوري" على إنستجرام، وهو يوثق لحظة حضوره الحفل.

ويقضي إمام عاشور عطلته الصيفية برفقة أصدقائه وعائلته، بعد نهاية موسم كروي شاق.

وكان عاشور قد شارك مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الفريق ودع البطولة من دور المجموعات.

ولم يحالف الحظ إمام عاشور، إذ تعرض لكسر في عظمة الترقوة خلال أول مباراة له في البطولة، مما أجبره على الغياب عن باقي اللقاءات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور في حفل عمرو دياب إمام عاشور النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
شديد الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)