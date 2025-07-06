5 صور لإمام عاشور من حفلة عمرو دياب

القاهرة - مصراوي

نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفلة الفنان عمرو دياب.

وظهر إمام عاشور في خاصية "الستوري" على إنستجرام، وهو يوثق لحظة حضوره الحفل.

ويقضي إمام عاشور عطلته الصيفية برفقة أصدقائه وعائلته، بعد نهاية موسم كروي شاق.

وكان عاشور قد شارك مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الفريق ودع البطولة من دور المجموعات.

ولم يحالف الحظ إمام عاشور، إذ تعرض لكسر في عظمة الترقوة خلال أول مباراة له في البطولة، مما أجبره على الغياب عن باقي اللقاءات.