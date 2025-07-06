ياسر إبراهيم وزوجته وأولاده في المصيف

القاهرة - مصراوي

نشرت أسماء ياسر، زوجة اللاعب ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بزوجها أثناء قضاء عطلتهم الصيفية.

وظهرت أسماء في خاصية "الستوري" إلى جانب ياسر إبراهيم، وهما يستمتعان بأجواء المصيف في أحد الأماكن الساحلية.

يذكر أن ياسر إبراهيم شارك مؤخرًا مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الفريق غادر البطولة من دور المجموعات.