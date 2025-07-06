كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

ياسر إبراهيم وزوجته وأولاده في المصيف

06:32 ص الأحد 06 يوليو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ياسر إبراهيم في المصيف
  • عرض 6 صورة
    ياسر إبراهيم في المصيف
  • عرض 6 صورة
    ياسر إبراهيم في المصيف
  • عرض 6 صورة
    ياسر إبراهيم في المصيف
  • عرض 6 صورة
    ياسر إبراهيم في المصيف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

نشرت أسماء ياسر، زوجة اللاعب ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بزوجها أثناء قضاء عطلتهم الصيفية.

وظهرت أسماء في خاصية "الستوري" إلى جانب ياسر إبراهيم، وهما يستمتعان بأجواء المصيف في أحد الأماكن الساحلية.

يذكر أن ياسر إبراهيم شارك مؤخرًا مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الفريق غادر البطولة من دور المجموعات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسر إبراهيم في المصيف ياسر إبراهيم وزوجته عائلة ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
شديد الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)