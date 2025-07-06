"وحشتنا يا دون".. نادر شوقي يحيي ذكرى وفاة أحمد رفعت

كتب - يوسف محمد:

أحيا نادر شوقي وكيل اللاعبين، الذكرى الأولى لوفاة نجم منتخب مصر ونادي مودرن سبورت والزمالك الراحل أحمد رفعت.

وكتب شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويرت سابقا: "الله يرحمك يا احمد ويصبر أهلك وناسك وحشتنا يا دون".

وكان أحمد رفعت رحل عن عالمنا، في يوليو من العام الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية، في مباراة فريقه مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويخضع لعدة عمليات جراحية ثم غادر المستشفى.

وبعد أيام قليلة من خروج رفعت من المستشفى، أعلن نادي مودرن سبورت وفاة رفعت يوم 6 يوليو، إثر تدهور حاد في حالته الصحية.

الله يرحمك يا احمد و يصبر اهلك وناسك

وحشتنا يا دون pic.twitter.com/LU9vd3fM0s — Nader Shawky (@NaderShawky74) July 6, 2025

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