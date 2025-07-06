"بعد أزمات وقضايا".. 5 صور لصلح حسام حسن وزوجته

أنهى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وزوجته دانا آدم، الخلاف الذي ظهر بينهما خلال الفترة الماضية، ووجود نزاع قانوني بين الطرفين يتعلق بملكية فيلا الكينج ماريوط.

وانتشرت صور خلال الأيام الماضية، لحسام حسن وزجته وهما يغادران مكتب وكيل الزوجة القانوني، عقب إنهاء كافة الخلافات التي حدثت بين الزوجين خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ظهورهما معا أيضًا في أحد المطاعم الشهيرة عقب إنهاء الخلاف.

وتعود أزمة حسام حسن وزوجته إلى يوم 21 يونيو الجاري، بعدما تم احتجاز "دانا آدم" زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب بلاغ تقدم به أحد الأشخاص، زعم بأنه استأجر فيلا بمنطقة الكينج مريوط من الكابتن حسام حسن، والتي تقيم بها زوجته وأبناؤها.

وأثناء مراجعة الأوراق القانونية لإخلاء سبيلها، تبين وجود حكم غيابي بالحبس لمدة شهر في القضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان، بتهمة الضرب، مع غرامة وكفالة مالية بقيمة 500 جنيه، وهو الحكم الصادر بناءً على بلاغ سابق من الكابتن حسام حسن ضد زوجته، فيما أعلن التصالح بينهما في وقت لاحق.

وقررت نيابة العامرية ثان في الاسكندرية يوم الأحد الموافق 22 يونيو، إخلاء سبيل زوجة المدير الفني للمنتخب المصري، وتحديد جلسة معارضة يوم 15 يوليو المقبل، المتعلقة بالحكم القضائي الصادر في وقت سابق بالحبس لمدة شهر، بتهمة التعدي على زوجها بالضرب.

بيان حسام حسن

ومن جانبه أصدر حسام حسن بيانا رسميا بخصوص هه الأزمة في وقت سابق، جاء كالتالي: "مدرب الفراعنة لم يتقدم بأي بلاغ ضد أي شخص، وأن الفيلا المشار إليها مؤجرة منذ فترة طويلة، بموجب عقد إيجار ساري منذ شهر مارس الماضي ولمدة عام".

وأضاف: "الخلاف وقع بين زوجة الكابتن حسام والمستأجر الحالي للعقار، بعد محاولة من زوجته لاسترداد الفيلا بالقوة، وهو ما قوبل برفض المستأجر، الذي لجأ إلى الشرطة وحرر محضراً رسمياً.

وتابع: "محامي العميد إلى أن الخلاف قانوني بين المستأجر وزوجة موكله فقط، وأن الكابتن حسام لا علاقة له بالأمر، إذ كان يتواجد بمنزله في القاهرة وقت وقوع الأزمة".

ويذكر أن وكيل زوجة نجم منتخب مصر، كان قد أعلن أن الاجتماع الذي تم عقده في مطلع يوليو الجاري، انتهى بتسوية كافة الخلافات بين حسام حسن وزوجته.