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تركي آل الشيخ يعلق على ظهور عادل إمام في حفل زفاف حفيده

05:38 ص الأحد 06 يوليه 2025
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    عادل إمام
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    عادل إمام
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    الفنان عادل إمام
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كتب - يوسف محمد:

علق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، على ظهور الفنان عادل إمام في حفل زفاف حفيده.

واحتفل الزعيم عادل إمام يوم الجمعة الماضي الموافق 4 يوليو الجاري، بحفل زفاف حفيده عادل رامي إمام.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حبيبي أبو رامي مبروك وتفرح بأولادهم إن شاء الله".

وكان رامي إمام نشر صورة عائلية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" من حفل زفاف نجله، ظهر فيها الزعيم عادل الإمام للمرة الأولى بعد غياب عن الظهور لفترات طويلة.

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تركي آل الشيخ حفل زفاف حفيد عادل إمام عادل إمام حفل زفاف حفيد الزعيم عادل الإمام
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