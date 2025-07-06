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"فاكر التفاصيل كأنه إمبارح".. صديق أحمد رفعت يحيي ذكراه بهذه الرسالة

04:18 ص الأحد 06 يوليه 2025
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كتب - نهى خورشيد:

أحيا صديق النجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، ذكري وفاته الأولى، إذ توفي بعد تدهور حالته الصحية أثر تعرضه لأزمة قلبية.

وكتب صديقه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"زي النهارده من سنة – 06/07/2024، مصر صحيت على خبر فجّع قلوب كل الناس… أصعب يوم عدى عليّ في حياتي، يوم فقدت فيه أغلى وأعز الناس عليّا: أخويا وصاحب عمري وعِشرة السنين، حبيب قلبي أحمد رفعت".

وأضاف:"أقسم بالله اليوم ده فقدت حتة مني. رفعت ماكنش بس صاحبي وأخويا، ده كان ابني الصغير. من يوم ما عرفته وكان عنده 13 سنة، وأنا حاسس إني مسؤول عنه، 17 سنة وإحنا مع بعض في كل حاجة، في كل مراحل حياته… لحد آخر لحظة في عمره كنا سوا".

وتابع:"سنة عدّت بسرعة أوي، ولسه فاكر اليوم بكل تفاصيله كأنه إمبارح. والله ما بتغيب عن بالي لحظة، وعمري ما هنساك، عشان إنت معايا، وصورتك قدامي طول الوقت".

وواصل حديثه :"ربنا يرحمك يا أخويا وحتة من قلبي… وأنا متأكد إنك في مكان أحسن دلوقتي بإذن الله وبرحمته، وبدعاء كل الناس اللي عرفتك واللي ما عرفتكش، واللي لسه لحد النهاردة بيدعولك".

وأتم:"ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، ويصبرنا على فراقك، ويجمعنا بيك على خير في الآخرة بإذن الله".

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