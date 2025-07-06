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7 صور لمحمد مجدي أفشة في المصيف مع ابنه

02:44 ص الأحد 06 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أفشة مع ابنه في المصيف
  • عرض 7 صورة
    أفشة مع ابنه في المصيف
  • عرض 7 صورة
    أفشة مع ابنه في المصيف
  • عرض 7 صورة
    أفشة مع ابنه في المصيف
  • عرض 7 صورة
    أفشة مع ابنه في المصيف
  • عرض 7 صورة
    أفشة مع ابنه في المصيف
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القاهرة - مصراوي

نشر محمد مجدي قفشة، لاعب خط وسط النادي الأهلي، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يقضي عطلته الصيفية في أحد المصايف.

ورافقه في الصور ابنه أثناء استمتاعهم بالإجازة، حيث ظهر في إحدى اللقطات وهو يحتضن ابنه الصغير في لحظة عائلية ومميزة.

وكان قفشة قد شارك مؤخراً مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ودعها الفريق من دور المجموعات.

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