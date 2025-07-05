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"تجديد عقد نجم الفريق".. بشرى سارة لجماهير الزمالك

10:47 م السبت 05 يوليو 2025

مران فريق الزمالك

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كتب - محمد القرش:

زف الإعلامي خالد الغندور بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن تدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "خلال 72 ساعة الإعلان عن صفقات الزمالك".

وأضاف: "هناك لاعبين مميزين وإضافة للفريق مع اللاعبين الموجودين وعودة أحمد حمدي وتجديد عقد عبد الله السعيد لو لم يتفق مع نادي البنك الأهلي".

وكان الزمالك أعلن تولي المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

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