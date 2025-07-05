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رسالة جوتا العاطفية الأخيرة إلى زوجته قبل الوفاة

10:19 م السبت 05 يوليو 2025
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كتب - محمد القرش:

نشر ديوجو جوتا لاعب ليفربول رسالة مؤثرة لزوجته روت كاردوسو قبل أيام قليلة من العثور عليه ميتًا في حادث سيارة بإسبانيا.

وظهر الخبر المأساوي في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي بعد أن عثرت خدمات الطوارئ في شمال إسبانيا على جوتا وشقيقه أندريه البالغ من العمر 26 عامًا.

وأثارت وفاة جوتا المأساوية موجة من الصدمة في جميع أنحاء العالم، حيث جاء ذلك بعد عشرة أيام فقط من زواج لاعب ليفربول الأب لثلاثة أطفال من حبيبته كاردوسو.

وبعد عقد قرانهما، نشر جوتا مقطع فيديو من حفل الزفاف وكتب رسالة إلى زوجته كانت هي الأخيرة: "يوم لن ننساه أبدًا".

وتوفي لاعب ليفربول إثر حادث سيارة أثناء التوجه إلى ميناء بإسبانيا من أجل استقلال باخرة والعودة إلى إنجلترا، بعد نصيحة الأطباء له بعدم استقلال الطيران بسبب الإصابة التي يعاني منها.

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