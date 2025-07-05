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نجل أبو تريكة يثير الجدل بصورة لشيكابالا ووالده

06:17 م السبت 05 يوليه 2025

سيف أبو تريكة (1) (1)

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كتب - محمد القرش:

أثار سيف نجل محمد أبو تريكة اللاعب السابق للنادي الأهلي، الجدل بنشره صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

ونشر سيف صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" ظهر فيها أبو تريكة يمازح شيكابالا خلال إحدى تدريبات منتخب مصر، مع وضع رمز تعبيري "تاج".

وجاء ذلك، بعدما أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا اعتزال كرة القدم مع نادي الزمالك في سن الـ39 عاما.

نجل أبو تريكة ينشر صورة لوالده مع شيكابالا

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