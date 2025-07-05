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لماذا غاب كريستيانو رونالدو عن جنازة ديوجو جوتا؟

05:29 م السبت 05 يوليه 2025
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    فيديريكو كييزا زميل ديوجو جوتا السابق_Easy-Resize.com
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    جنازة ديوجو جوتا (1)
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    لاعبي ليفربول في جنازة جوتا (2) (1)
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    وكيل أعمل ديوجو جوتا من جنازته_Easy-Resize.com
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كتب - محمد القرش:

غاب كريستيانو رونالدو عن جنازة ديوجو جوتا لاعب ليفربول وشقيقه لاعب كرة القدم أندريه سيلفا، التي أقيمت في البرتغال اليوم السبت.

وكان من المتوقع أن يتوجه اللاعب الذي كان مثل أعلى لجوتا المتوفي، إلى مدينة جوندومار البرتغالية من أجل تقديم واجب العزاء في نجم ليفربول ومنتخب البرتغال.

ووفقا لصحيفة "مايوركا" فإن رونالدو يقضي عطلته في جزيرة إسبانية وتم رصده في وجهتين راقيتين على متن يخته "Azimut Grande" الذي يبلغ طوله 88 قدمًا، والذي تبلغ قيمته 5.5 مليون جنيه إسترليني، ويضم خمس كبائن فاخرة وستة حمامات.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن النجم البرتغالي تخلف عن حضور الجنازة حتى لا يشوش على المراسم المهيبة للجنازة.

وحضر الجنازة ثنائي منتخب البرتغال، بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وديوجو دالوت ظهير مانشستر يونايتد، بكنيسة ماتريز دي جوندومار.

كما وصل الدوليان البرتغاليان جواو كانسيلو وروبن نيفيز، بعد توديع منافسات كأس العالم مع الهلال ضد فلومينينسي البرازيلي أمس الجمعة.

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