كتبت-هند عواد:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها زواج لاعبة منتخب مصر سامية آدم ومستجدات في مستقبل وسام أبو علي.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"منهارة".. أول ظهور لـ زوجة دييجو جوتا بعد وفاته

ظهرت روتي كاردوسو زوجة النجم البرتغالي دييجو جوتا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في حالة سيئة بعد وفاته مع شقيقه أثر تعرضه لحادث سير مأساوي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

9 صور لخناقة نجم الهلال مع مشجع الفريق بعد الهزيمة من فلومينينسي بمونديال الأندية

دخل اللاعب البرازيلي مالكوم في مشادة مع أحد مشجعي الهلال السعودي، عقب نهاية مباراة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وسام أبو علي سيغادر؟.. أحمد شوبير يثير الجدل بتغريدة "مفاجآت" في الـ 6 صباحًا

شارك الإعلامي الرياضي أحمد تغريدة مثيرة للجدل في السادسة من صباح اليوم 5 يوليو.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"زغردت".. 22 صورة لحفل زفاف نجمة منتخب مصر لكرة القدم

احتفلت سامية آدم لاعبة نادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي ومنتخب مصر للسيدات، بحفل زفافها من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"".. لمزيد من التفاصل اضغط هنا.

بعد قرابة شهر.. ماهي أرقام مشاهدات إعلان تقديم زيزو في الأهلي؟

منذ اليوم الأول لنشره، حقق إعلان تقديم صفقة أحمد سيد زيزو نجم الفارس الأبيض السابق، لاعباً في صفوف الغريم التقليدي النادي الأهلي ناجحاً قياسياً على جميع منصات الأحمر المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

8 صور من التقديم التاريخي ليانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد

شارك الحساب الرسمي لنادي الزمالك، متابعيه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدد من الصور واللقطات من الإعلان التقديمي التاريخي للمدير الفني الجديد ينايك فيريرا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

علاء مبارك يعلق على هزيمة الهلال أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على هزيمة الهلال السعودي أمام فلومينينسي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد هزيمة الهلال أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على هزيمة الهلال أمام نظيره فلومنينسي البرازيلي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بينهم ثنائي مصري".. وفاة 5 رياضيين خلال 48 ساعة أحداث مأساوية (صور)

خيم الحزن على كل محبي وعشاق الرياضة حول العالم خلال الـ 48 ساعة الماضية، نظرا لكثرة الحوادث المأسوية التي شهدتها الملاعب الرياضية في العالم خلال الساعات الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.