كتب - يوسف محمد:

ودع فريق الهلال السعودي بطولة كأس العالم للأندية أمس الجمعة، عقب الهزيمة أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الأندية.

وكان الهلال السعودي ضمن الصعود إلى هذا الدور من البطولة، عقب الفوز على حساب نظيره مان سيتي الإنجليزي، في دور ال 16 بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وهزيمة الزعيم أمام فلومينينسي وتوديع بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة الهلال السعودي أمام فلومينينسي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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