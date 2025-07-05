10 صور لمصطفي فتحي وزوجته في العمرة

نشرت هبة خلف، زوجة مصطفي فتحي لاعب نادي بيراميدز، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا لها مع زوجها في الحرم المكي، برفقة إسلام سعد وزوجته.

وعلقت هبة خلف على الصور التي جمعتها بزوجها وإسلام سعد وزوجته قائلة: "ربنا يجمعنا في الجنة زي ما جمعنا في بيته الكريم، يا رب نفضل سوا طول العمر، يا أجمل رزق."

وقد ظهرت إسراء خالد، زوجة إسلام سعد، إلى جانب هبة خلف، زوجة مصطفى فتحي، في معظم الصور، ما يعكس قوة علاقتهما وصداقتهما.