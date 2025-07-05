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10 صور لمصطفي فتحي وزوجته في العمرة

06:46 ص السبت 05 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
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  • عرض 10 صورة
    زوجة إسلام سعد وزوجة مصطفى فتحي
  • عرض 10 صورة
    زوجة إسلام سعد وزوجة مصطفى فتحي
  • عرض 10 صورة
    زوجة إسلام سعد وزوجة مصطفى فتحي
  • عرض 10 صورة
    زوجة مصطفى فتحي وزوجة إسلام سعد
  • عرض 10 صورة
    زوجة إسلام سعد وزوجة مصطفى فتحي
  • عرض 10 صورة
    زوجة إسلام سعد وزوجة مصطفى فتحي
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته مع إسلام سعد وزوجته
  • عرض 10 صورة
    زوجة إسلام سعد وزوجة مصطفى فتحي
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نشرت هبة خلف، زوجة مصطفي فتحي لاعب نادي بيراميدز، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا لها مع زوجها في الحرم المكي، برفقة إسلام سعد وزوجته.

وعلقت هبة خلف على الصور التي جمعتها بزوجها وإسلام سعد وزوجته قائلة: "ربنا يجمعنا في الجنة زي ما جمعنا في بيته الكريم، يا رب نفضل سوا طول العمر، يا أجمل رزق."

وقد ظهرت إسراء خالد، زوجة إسلام سعد، إلى جانب هبة خلف، زوجة مصطفى فتحي، في معظم الصور، ما يعكس قوة علاقتهما وصداقتهما.

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زوجة مصطفي فتحي هبة خلف بيراميدز مصطفى فتحي وزوجته إسلام سعد زوجة إسلام سعد
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