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10 صور لحسين الشحات مع أولاده في المصيف

06:11 ص السبت 05 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حسين الشحات مع أبنائه (1)
  • عرض 5 صورة
    حسين الشحات وأبنائه (1)
  • عرض 5 صورة
    أبناء حسين الشحات لاعب الأهلي (1)
  • عرض 5 صورة
    أبناء نجم الأهلي حسين الشحات (1)
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القاهرة - مصراوي

نشر حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور تجمعه بأولاده.

وظهر الشحات في الصور وهو يستمتع بعطلته الصيفية برفقة أطفاله الثلاث في أحد المصايف، وذلك بعد انتهاء مشاركاته مع النادي الأهلي في البطولات الرسمية.

وعلق الشحات على الصور قائلاً: "وقت العائلة".

وكان حسين الشحات قد شارك في آخر مباريات الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، والتي ودعها الفريق من دور المجموعات.

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