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10 صور لخناقة ياسين بونو حارس الهلال مع حكم مباراة فلومينينسي في كأس العالم للأندية

01:21 ص السبت 05 يوليو 2025
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كتب - يوسف محمد:

دخل ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي، في مشادة قوية مع داني ماكيلي حكم مباراة فريقه أمام فلومينينسي البرازيلي عقب نهاية المباراة مباشرة.

والتقطت عدسات الكاميرات بونو، خلال دخوله في نقاش حاد مع حكم المباراة داني ماكيلي فور إعلانه صافرة نهاية المباراة، اعتراضا على قرارات الحكم في اللقاء.

وشهدت مباراة الهلال السعودي وفلومينينسي العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، منها إلغاء الحكم لركلة الجزاء التي احتسبها في الشوط الأول من المباراة لصالح الفريق السعودي، قبل أن يعود للفار ويقوم بإلغائها.

وكان الهلال السعودي تلقى الهزيمة أمام نظيره فلومنينسي البرازيلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ربع النهائي بمونديال الأندية.

والجدير بالذكر أن فريق فلومينينسي ينتظر في الدور نصف النهائي، الفائز من بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريق فجر اليوم السبت.

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مشادة ياسين بونو مع الحكم كأس العالم للأندية الهلال وفلومنينسي مونديال الأندية هزيمة الهلال أمام فلومنينسي
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