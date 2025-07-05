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قناص مسلح في مباراة كأس العالم للأندية.. ما القصة؟

06:00 ص السبت 05 يوليو 2025
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    قناص لحماية فانس نائب رئيس أمريكا (1)
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    قناص لحماية فانس نائب رئيس أمريكا (2)
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    نائب رئيس الجمهورية وزوجته من مباراة دورتموند وأولسان (2)
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    قناص لحماية فانس نائب رئيس أمريكا (3)
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كتب - محمد القرش:

أظهرت صورة مثيرة للجدل أفرادا مسلحين من الخدمة السرية متمركزين داخل إحدى ملاعب كأس العالم للأندية 2025 على الأراضي الأميركية.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الإجراءات الأمنية ارتفعت في أمريكا بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بضرب إيران.

وأضافت الصحيفة أن فانس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وزوجته، قد حضرا مباراة بوروسيا دورتموند وأولسان الكوري الجنوبي التي أقيمت على ملعب "تي كيو إل ".

ويتسع الملعب لـ 26 ألف مقعد وهو موطن نادي سينسيناتي لكرة القدم في الدوري الأمريكي للمحترفين، والذي يقع على بعد أقل من ساعة بالسيارة من مسقط رأس فانس في ميدلتاون بولاية أوهايو.

وشاهد نائب الرئيس المباراة من جناح كبار الشخصيات داخل الملعب برفقة زوجته أوشا، حيث رصدت الصور عملاء الخدمة السرية متمركزين على السطح فوق المكان الذي كانوا يجلسون فيه.

وتقام بطولة مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

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