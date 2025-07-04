مدرب الأهلي يودع فريق كرة السلة

كتب - محمد القرش:

حرص أوجستي بوش مدرب الأهلي السابق على توديع الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، بعد إعلان المارد الأحمر رحيله.

ونشر أوجستي عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر": "عقب 4 مواسم مدهشة، تنتهي رحلتي كمدرب للفريق، حيث كانت مسيرة مليئة باللحظات العظيمة، والأهم من كل ذلك أنها كانت تجربة تعلمت منها الكثير وتغلبت على التحديات".

وواصل: "الآن حان الوقت لأعبر عن امتناني وتقديري لكل من ساهم في جعل رحلتي مع الأهلي ناجحة".

وزاد: "اللاعبون هم مفتاح نجاحي مع الفريق، وأشكر كل من ساهم في مسيرتي مع الأهلي، لقد وضعتم دائمًا مصلحة الفريق فوق المصالح الفردية".

وأضاف: "أشكر كل شخص في الجهاز الفني، لقد بذلتم جهدا كبيرا، وكنتم دائما على قدر المسؤولية، لذلك أشكركم على صبركم وتحملكم لي".

وأردف: "شكرا للكابتن رؤوف عبد القادر والكابتن خالد العوضي وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس محمود الخطيب بشكل خاص".

وكتب: "أشكر موظفي الأهلي من العاملين في برامج الشباب، إلى الإعلام والإدارة والأمن، دائمًا كنتم تدعمونني بكلمات كان لها أثر كبير".

وأشار: "أخيرا، شكرا لجماهير الأهلي الوفية، دعمكم هو حجر الأساس لهذا النجاح، حيث تمنيت أن أعيش مباريات بحضور جماهيري كامل دون قيود، لكن دعمكم من بعيد كان دائمًا حاضرا".

وأوضح: "كنت أستطيع القيام ببعض الأمور الجيدة في صيف 2024، لكن أحترم أن الإدارة لديها رؤية مختلفة لصيف 2025".

واختتم الإسباني: "متأكد من عودتي مرة أخرى، وحتى يحين ذلك، سأظل واحدا من ملايين مشجعي الأهلي حول العالم".