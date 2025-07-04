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محمد صلاح ينعى صديقه جوتا لاعب ليفربول

02:41 م الجمعة 04 يوليه 2025

ديوجو جوتا ومحمد صلاح (6)

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كتب - محمد القرش:

نعى محمد صلاح زميله ديوجو جوتا لاعب ليفربول الذي توفي أمس الخميس عن عمر يناهز 28 عاما.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "أنا عاجزٌ عن التعبير، حتى الأمس، لم أتخيل يومًا أن شيئًا ما سيُخيفني من العودة إلى ليفربول بعد التوقف".

وأضاف: "زملاء الفريق يأتون ويرحلون، لكن ليس بهذه الطريقة، سيكون من الصعب جدًا تقبّل غياب ديوجو عنا عند عودتنا".

واختتم المصري: "أتعاطف مع زوجته وأولاده، وبالطبع والديه اللذين فقدا أبنائهم فجأة، يحتاج كل من يُقرب من ديوجو وشقيقه أندريه إلى كل الدعم الممكن، لن ننساهم أبدًا".

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