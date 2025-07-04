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"بعد سنه من التعب والمسكنات".. أول تعليق من لاعب الأهلي بعد التدخل الجراحي

11:33 ص الجمعة 04 يوليو 2025

النادي الأهلي

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كتب - محمد القرش:

علق مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إجرائه منظار جراحي لعملية "الفتق" بنجاح.

ونشر مراون صورة له من المستشفى عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وعلق: "الحمدالله ع كل شيء".

وأضاف: "بسم الله الرحمن الرحيم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا".

واختتم: "بعد سنه من التعب والمسكنات تم إجراء العملية على خير، وارجو منكم الدعاء بالشفاء العاجل".

ويغادر مروان المستشفى اليوم الجمعة، ليحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، ثم يبدأ بعد ذلك تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له.

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