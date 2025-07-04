"يارب ما أشوف فيك شر".. زوجة مران عطية تنشر له 3 صور من المستشفى

القاهرة - مصراوي

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية، لاعب خط وسط النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا لزوجها عقب خروجه من غرفة العمليات.

وقد أجرى مروان عطية اليوم عملية جراحية (الفتاق)، وشاركت زوجته متابعيها عبر خاصية "الاستوري" على إنستجرام بصور له بعد العملية، متمنية له الشفاء العاجل.

وعلقت زوجته على الصور قائلة: "يا رب ما أشوف فيك شر أبدًا، ويقومك ليا أنا والما بالسلامة يا رب".

يذكر أن مروان عطية شارك مع النادي الأهلي في مباريات كأس العالم للأندية 2025، والتي ودعها الأهلي من دور المجموعات بعد أن جاء في المركز الأخير بالمجموعة الأولى.