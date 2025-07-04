"مع لاعب العين".. 3 صور لنجوم الأهلي في المصيف

كتب - يوسف محمد:

حرص عدد من لاعبي النادي الأهلي، على قضاء عطلتهم الصيفية، بعد انتهاء الموسم الكروي 2024-2025 وعقب انتهاء مشاركتهم أيضًا بمونديال الأندية.

وظهر عدد من لاعبي النادي الأهلي خلال قضاء عطلتهم الصيفية معا، حيث نشر ياسر إبراهيم صورة تجمعه بالثنائي محمد مجدى أفشة وإمام عاشور.

ونشر أيضًا رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي عدد من الصور رفقة ثلاثي النادي الأهلي، هم: "ياسر إبراهيم، محمد مجدى أفشة وإمام عاشور".

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد ودع بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات، بعد احتلال المركز الرابع والأخير في مجموعته برصيد نقطتين، جمعهم من تعادلين وهزيمة.

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