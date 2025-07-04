كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اعتزال شيكابالا كرة القدم؟

كتب - يوسف محمد:

قرر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، أمس الخميس الموافق 3 يوليو الجاري، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وأعلن شيكابالا أمس الخميس اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة مليئة بالنجاحات رفقة الفارس الأبيض، تمكن خلالها من حصد 18 لقبا، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب مع النادي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص جماهير نادي الزمالك مع قرار اعتزال صاحب الـ39 عاما لكرة القدم بشكل نهائي.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار شيكابالا باعتزال كرة القدم، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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