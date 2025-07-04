كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلومينينسي

- -
22:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

لست مندهشة.. أول تعليق لزوجة شيكابالا بعد قرار اعتزاله كرة القدم

04:08 ص الجمعة 04 يوليو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا وزوجته (1)
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا (1)
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا من حفل تخرج نوح
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا وزوجته يحتفلان بتخرج آدم
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا وزوجته ونجليهما نوح وآدم
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا وزوجته يحتفلات بتخرج نوح (1)
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا وزوجته يحتفلات بتخرج نوح (2)
  • عرض 10 صورة
    احتفال شيكابالا بتخرج نجله من الحضانة (2)
  • عرض 10 صورة
    أولاد شيكابالا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد:

وجهت سارة زوجة محمود عبدالرزاق شيكابالا رسالة مؤثرة له بعد إعلانه اعتزال كرة القدم بشكل رسمى، عبّرت خلالها عن فخرها بما قدمه خلال مسيرته الطويلة، مؤكدة أنه سيبقى أسطورة لا تُنسى في أعين الجماهير.

وكتبت سارة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام":"إلى حبيبي، وسندنا، وأيقونة نادي الزمالك، لا أستطيع أن أصدق أننا لن نراك مجددًا في الملاعب، لم أرَ من قبل هذا الكم من القلوب المنكسرة، لكنني لست مندهشة… لأنك لطالما كنت أكثر من مجرد لاعب، كنت الأمل والفخر، كنت روح الزمالك".

وأضافت:"كنا جميعًا نعلم كم كنت تعني للجماهير، لكن رؤية هذا القدر الهائل من الحب والامتنان كانت تجربة لا تُنسى، لقد لمست حياة الكثيرين… ليس فقط بموهبتك، بل بروحك العظيمة".

وتابعت زوجة الأباتشي:"لن تُنسى أبدًا، ولن يكون لك بديل، ومهما أخذتك الحياة إلى أماكن، ستبقى دائمًا أسطورة، والسبب الذي جعل الكثيرين يعشقون هذه اللعبة".

وواصلت:"أنا أعلم أنك ستتألق أينما ذهبت، لأنك تملك حقًا أنقى قلب، وأطيب نية، نحن نحبك، دائمًا".

وأتمت حديثها:"وإلى عائلتنا وأصدقائنا: شكرًا لكم على حبكم ودعمكم المستمر. نحن محظوظون جدًا بوجودكم في حياتنا".

وكان شيكابالا تزوّج من سارة عام 2018، ورُزق بطفليه "آدم" و"نوح"، قبل أن يختتم رحلته مؤخرًا بإعلان اعتزاله اللعب عن عمر يناهز 39 عامًا.

أقرأ أيضًا:
"الموضوع انتهى".. حازم إمام يعلن الرحيل عن الزمالك ويوجه رسالة نارية

"تتعلق بمباريات المونديال".. أول قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد وفاة جوتا وشقيقه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا زوجة شيكابالا محمود شيكابالا شيكابالا وزوجته
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

صندوق النقد: دمج مراجعتين من برنامج مصر وانتظار إصلاحات سبتمبر
سببان.. لماذا أجل صندوق النقد المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة؟
"باكياً".. شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً على الهواء