لست مندهشة.. أول تعليق لزوجة شيكابالا بعد قرار اعتزاله كرة القدم

كتب - نهى خورشيد:

وجهت سارة زوجة محمود عبدالرزاق شيكابالا رسالة مؤثرة له بعد إعلانه اعتزال كرة القدم بشكل رسمى، عبّرت خلالها عن فخرها بما قدمه خلال مسيرته الطويلة، مؤكدة أنه سيبقى أسطورة لا تُنسى في أعين الجماهير.

وكتبت سارة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام":"إلى حبيبي، وسندنا، وأيقونة نادي الزمالك، لا أستطيع أن أصدق أننا لن نراك مجددًا في الملاعب، لم أرَ من قبل هذا الكم من القلوب المنكسرة، لكنني لست مندهشة… لأنك لطالما كنت أكثر من مجرد لاعب، كنت الأمل والفخر، كنت روح الزمالك".

وأضافت:"كنا جميعًا نعلم كم كنت تعني للجماهير، لكن رؤية هذا القدر الهائل من الحب والامتنان كانت تجربة لا تُنسى، لقد لمست حياة الكثيرين… ليس فقط بموهبتك، بل بروحك العظيمة".

وتابعت زوجة الأباتشي:"لن تُنسى أبدًا، ولن يكون لك بديل، ومهما أخذتك الحياة إلى أماكن، ستبقى دائمًا أسطورة، والسبب الذي جعل الكثيرين يعشقون هذه اللعبة".

وواصلت:"أنا أعلم أنك ستتألق أينما ذهبت، لأنك تملك حقًا أنقى قلب، وأطيب نية، نحن نحبك، دائمًا".

وأتمت حديثها:"وإلى عائلتنا وأصدقائنا: شكرًا لكم على حبكم ودعمكم المستمر. نحن محظوظون جدًا بوجودكم في حياتنا".

وكان شيكابالا تزوّج من سارة عام 2018، ورُزق بطفليه "آدم" و"نوح"، قبل أن يختتم رحلته مؤخرًا بإعلان اعتزاله اللعب عن عمر يناهز 39 عامًا.

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