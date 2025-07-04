9 صور للاعب طلائع الجيش بعد وفاته في حادث قطار

كتب - يوسف محمد:

توفى صباح اليوم الجمعة الموافق 4 يوليو الجاري، يوسف الشيمى لاعب فريق طلائع الجيش مواليد 2009 رفقة صديقه يوسف أبو النصر، إثر تعرضهما لحادث أليم.

ولقى الثنائي مصرعهما، خلال عبورهما مزلقان السكة الحديد بطوخ، إلا أن القطار القادم بسرعة صدمهما، مما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وخيمت حالة من الحزن والصدمة على أهالي طوخ بشكل عام، بعد وقع هذا الحادث الأليم وفقدان الثنائي.

والجدير بالذكر أنه تم نقل الجثتين على الفور، إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي قامت بدورها بمباشرة التحقيقات.

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