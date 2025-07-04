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محمد مجدى أفشة يعلق على فيديو اعتزال شيكابالا

02:24 ص الجمعة 04 يوليو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد مجدي أفشة
  • عرض 11 صورة
    محمد مجدي أفشة
  • عرض 11 صورة
    محمد مجدي أفشة
  • عرض 11 صورة
    محمد مجدي أفشة
  • عرض 11 صورة
    محمد مجدي أفشة 1
  • عرض 11 صورة
    شيكابالا 1
  • عرض 11 صورة
    شيكابالا
  • عرض 11 صورة
    شيكابالا
  • عرض 11 صورة
    شيكابالا
  • عرض 11 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (2)
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تفاعل محمد مجدى أفشة لاعب وسط النادي الأهلي، على الفيديو الذي نشره محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، لإعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ونشر محمود عبد الرازق شيكابالا فيديو عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يظهر خلاله هو أبنائه ليعلن انتهاء رحلته في الملاعب، وكتب عليه: "وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات.

وعلق محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي على الفيديو الذي نشره شيكابالا، من خلال وضع رمز تعبيري "قلوب".

وكان شيكابالا، أعلن أمس الخميس خلال ظهوره على قناة "إم بي سي مصر"، الاعتزال بشكل رسمي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في الملاعب.

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محمد مجدي أفشة محمود شيكابالا اعتزال شيكابالا نادي الزمالك
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