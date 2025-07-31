الصور الأولى من عقد قران حسام عبد المجيد نجم الزمالك

كتب - يوسف محمد:

احتفل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر حسام عبد المجيد اليوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري، بعقد قرانه وسط أجواء عائلية.

واقتصر حفل عقد قران نجم دفاع الزمالك اليوم، على حضور مجموعة من الأصدقاء وعدد من أفراد أسرته، في أحد فنادق القاهرة.

وغاب عبد المجيد عن مباراة الفارس الأبيض الودية اليوم، أمام فريق غزل المحلة والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، لصالح نادي الزمالك.

ويعد عبد المجيد أحد الركائز الأساسية في نادي الزمالك، إذا شارك رفقة الفريق خلال الموسم الماضي، في 42 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم 8 أغسطس المقبل، في افتتاح مباريات الفريق بالدوري المصري موسم 2025-2026.

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