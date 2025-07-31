"قصص متفوتكش".. تطورات أزمة ميراث إبراهيم شيكا.. ومصير إمام عاشور

كتبت-هند عواد:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها مستجدات تجديد عقد إمام عاشور، وتطورات أزمة ميراث إبراهيم شيكا.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

إعلامي يكشف تفاصيل مفاوضات تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن كواليس تجديد إدارة القلعة الحمراء، عقد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي آخر تطورات أزمة الميراث مع والدته

كشف المستشار جلال صوابي، محامي الراحل ابراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق والذي توفي متأثرًا بالسرطان، تفاصيل الأزمة الأخيرة بين زوجته ووالدته والتي انتهت بالصلح بينهما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بعد أزمته الأخيرة".. أبرز التفاصيل عن ثروة رمضان صبحي لاعب بيراميدز

حجز نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، مكانا كبيرا على الساحة الرياضية المصرية خلال اليومين الماضيين، بعد إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي في مطار القاهرة، أثناء عودته من تركيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

محامي زوجته يكشف لمصراوي تفاصيل علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

كشف المستشار جلال صوابي، محامي زوجة الراحل إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق الذي توفي متأثرًا بمرض السرطان، عن مفاجآت بشأن حملة الاتهامات الموجهة ضد أسرته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق

تلقى نادي الزمالك صدمة كبيرة خلال الساعات الماضية، بعد إعلان إصابة اللاعب أحمد ربيع، المنضم حديثا إلى الفارس الأبيض.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"حمل شارة القيادة".. علي معلول يظهر بقميص الصفاقسي التونسي للمرة الأولى

شارك النجم التونسي علي معلول رفقة فريقه الصفاقسي، في المباراة الودية أمام الشبيبة القيروانية، ليسجل الظهير الأيسر التونسي، الظهور الأول له رفقة الصفاقسي عقب عودته مجددا إلى صفوف الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

طبيب الزمالك السابق يكشف مفاجاة: "3 صفقات جديدة لم تجري الكشف الطبي"

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي السابق لنادي الزمالك، عن مفاجأة مدوية حول إجراء الكشف الطبي الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق في الفترة الأخيرة. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.