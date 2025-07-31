20 صورة لزوجات نجوم الأهلي والزمالك في المصيف

القاهرة - مصراوي

نشر عدد من زوجات لاعبي الأهلي والزمالك صورا عبر حساباتهم الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهم يقضون إجازتهم الصيفية في المصيف.

وظهر زوجات اللاعبين وهم يستمتعون بالعطلة الصيفية برفقة أزواجهم، بعد انتهاء موسم كروي شاق، حيث حرص كل لاعب على قضاء وقت ممتع مع زوجته وعائلته.

واهتمت زوجات اللاعبين بالظهور على "إنستجرام"، وحرصت كل واحدة منهم على إبراز إطلالة مميزة تعكس استمتاعها بالأجواء الصيفية.

وشاركت في الأجواء الصيفية كل من: زوجة مروان عطية، زوجة أشرف داري، زوجة ياسر إبراهيم، زوجة أحمد سيد زيزو، وزوجة محمد عواد.